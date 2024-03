Bolivia y Ghana convocaron al mismo arquero para la fecha FIFA de marzo

Una llamativa situación ocurrió a días de que se lleve a cabo una nueva fecha FIFA de selecciones alrededor del mundo, en la que las selecciones de Bolivia y Ghana coincidieron en convocar para este misma instancia al guardameta David Akologo.

El arquero, ghanés de nacimiento pero que juega en la liga boliviana desde 2018 adquirió la nacionalidad del país sudamericano el pasado 2023, motivo por el que recientemente la "Verde" decidió convocarlo para los amistosos que sostendrá ante Argelia y Andorra los próximos viernes 22 y lunes 25 del presente mes.

Sin embargo, este fin de semana el actual jugador de Aurora apareció también en la lista de citados de Ghana para sus respectivos encuentros contra Nigeria y Uganda, por lo que llegó a encontrarse en esta encrucijada por las dos opciones que manejaba.

Head Coach Otto Addo names squad for Nigeria & Uganda friendlies! 🚨🇬🇭



Bolivia based David Akologo, Nordsjaellands Ibrahim Osman, France based Nathaniel Adjei, and Diomande Mohammed of Rangers of Scotland have been named in Ghana’s 26-man squad for this month's international… pic.twitter.com/uSBddzrDn6