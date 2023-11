Alexis disparó contra la ANFP: En las duchas sale excremento, ¿es una selección o un equipo de Tercera?

El delantero Alexis Sánchez protagonizó la conferencia de La Roja en la previa a su visita a Ecuador por Clasificatorias y criticó duramente las condiciones de la selección, emplazando a la dirigencia de la ANFP y la Federación Chilena de Fútbol.

"En lo que llevo en el fútbol, falta entender, estudiar y vivirlo. Lo que existe en el presidente, Federación y fúbol chileno afecta. Yo llego aquí y estoy con un jugador que estuvo parado tres meses por el Campeonato en Chile. Es muy difícil competir así", señaló ante los medios

"Como país, en la organización no estamos muy bien. Es aprendizaje, conocimiento de como hacerlo. Algunos aportan y algunos no, en general, como dirigencia. La liga chilena no puede estar parada tres meses ¿Cómo quieres jugar así si quieres ir a un Mundial?", sumó, antes de disparar su mayor dardo.

"En "Juan Pinto Durán" me gustaría tener una cancha como corresponde; una ducha. Hay tres duchas que no funcionan y debes esperar a que se duche el otro. Después llegas al estadio de Colo Colo, yo estaba estirando y del desagüe sale excremento de nosotros mismos en la ducha. Entonces dices ¿es una selección o un equipo de Tercera?", señaló.

Alexis mencionó que "Crisis en no tener dinero, esto o lo otro, pero hay. Hay crisis en organización y entendimiento, conocimiento en el fútbol chileno y la estructura de la selección. Eso falta, pero es algo que la gente sabe".

De todas formas, el goleador histórico de La Roja valoró la actitud de los jugadores: "Vamos bien como grupo. Los jóvenes están motivados y con ganas. Eso me llena de orgullo y me deja tranquilo".

Respecto al fútbol, Sánchez expresó que el partido en Quito "va a ser importante, físico, de concentración. Iremos a sacar la cara por nuestro país y tener los tres puntos". El partido con Ecuador se jugará el martes 21 de noviembre a las 20:30 horas (23:30 GMT).