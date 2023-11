Alexis sobre la renuncia de Berizzo: Es injusto y un poco de responsabilidad de los jugadores

El delantero Alexis Sánchez se refirió a la salida de Eduardo Berizzo de su puesto como DT de La Roja y lamentó la renuncia del estratega, entregando su visión sobre la labor del trasandino en la banca técnica nacional.

"Triste, con pena, porque estábamos trabajando bien, lo veía en todos los entrenamientos. Creo que es injusto por lo que entregaba cada jugador. Es responsabilidad un poco de los jugadores, nosotros mismos de estar más concentrados en lo que queremos", dijo a la salida del Estadio Monumental.

"Tenemos la pelota siempre, pero no entra el gol. Agradecerle (a Berizzo), no tengo nada más que decirle. Trabajó siempre serio, me encantó como entrenador y espero volverlo a encontrar en el futuro", añadió.

"Rescató jugadores jóvenes. Nada, trabajó profesionalmente y agredecerle lo que hizo. Qué más voy a decir", sumó respecto al "Toto".

Alexis fue consultado sobre si el plantel trató de persuadir a Berizzo para continuar y expresó que "no sé yo estaba en otra" y que "no sé si está tan claro. Todavía no hablamos todos en grupo, algunos estaban en el doping. Llegando a 'Pinto Durán' lo hablaremos".

Finalmente, sobre el partido con el cuadro paraguayo, Sánchez dio un breve análisis: "Nos desesperamos un poco. Con uno más teníamos que estar más tranquilos y es parte de los jugadores que están debutando recién. Están llegando y es parte de adaptarse".

Berizzo se despidió con 16 partidos dirigidos en total, con cuatro triunfos, seis empates y seis derrotas. Ahora, Chile tendrá que resolver quién dirigirá en su visita a Quito el martes 21 de noviembre a las 20:30 horas (23:30 GMT).