Alfonso Parot: La huella de Beausejour es grande, pero hay que aprender y tratar de hacer lo mismo

El jugador de la selección chilena Alfonso Parot, en la previa del partido ante Honduras, se refirió a su nuevo llamado al equipo de Reinaldo Rueda y principalmente a la lucha por tomar la plaza de lateral izquierdo en la Roja, luego del retiro de Jean Beausejour después de la Copa América de Brasil 2019.

Parot, en conferencia de prensa en San Pedro Sula, aseguró que "la huella de Beausejour es grande obviamente. Logró muchas cosas y siempre a gran nivel. Dejó la vara muy alta, pero solo hay que aprender de él y sacar las cosas en limpio y tratar de hacer lo mismo que él, aunque va a estar difícil".

En la misma línea, habló sobre su nueva oportunidad en la escuadra nacional, su desempeño ante Argentina y lo comparó con una fallida participación en marzo de este año: "Me sentí mucho más cómodo que contra México. Ahí me afectaron las ansias de querer ganar un puesto y eso me terminó perjudicando. Ahora, la enfrento con mucha más tranquilidad y con ganas de seguir en el equipo".

Sobre su aporte en el "equipo de todos", Parot dejó en claro que "obviamente que hoy en día se ve el lateral más ofensivo. Pero, a mí desde chico me dijeron que se defendía antes que se atacaba. Pero, sé que debo mejorar ese aspecto y proyectarme mucho más".

Para terminar, aseguró acerca de la selección hondureña que "sabemos que ganó el último partido 4-0, los enfrentamos el partido pasado en Temuco, en un partido que ganamos con varios penales y que fue bastante trabado. Hoy recién vamos a ver videos del rival, pero también sabemos que es un rival que viene en progreso y con jugadores de experiencia".

El recambio y el aporte de Claudio Bravo

Parot también tuvo palabras para el regreso de Claudio Bravo a la selección chilena, quien el pasado jueves mostró un buen desempeño frente a Argentina, luego de estar casi dos años fuera de la Roja.

"La verdad, recién tengo la posibilidad de conocerlo ahora. Es un tipo que tiene una gran trayectoria como jugador, que ha jugado en los mejores equipos del mundo y su voz de mando se siente, y grita durante todo el partido para que uno esté atento en todas las jugadas".

Finalmente, sobre la renovación de nombres, el jugador de la UC dijo que "hay un lindo recambio en la selección, hay una generación dorada que logró muchas cosas y los que venimos de atrás debemos tratar de mantener eso", cerró.