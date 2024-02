Arturo Vidal: Ojalá nos vaya bien con Gareca, hay que confiar en su trabajo

Arturo Vidal, volante de Colo Colo, habló sobre el presente de la selección chilena y manifesto su esperanza en el trabajo del nuevo entrenador de La Roja, el argentino Ricardo Gareca.

"No lo conozco mucho, sé que le fue muy bien en Perú, lo tuvo peleando cosas, clasificando al mundial, sacó muchos jugadores al extranjero, es un gran entrenador. Ojalá nos vaya bien con él, hay que confiar en su trabajo", declaró Vidal en entrevista con DirecTV.

Vidal también remarcó que "tenemos que ir al Mundial como sea", y que su objetivo es seguir peleando con la selección.

"Me queda mucho, pelear un Mundial, tuvimos la mala suerte de no estar en dos. Pero logramos algo más importante, no fue un solo campeonato, fueron dos (Copas América). Son cosas valorables, me gusta seguir ganando cosas", comentó.

En la misma línea, precisó que "donde voy quiero ganar todo, siempre ha sido mi forma de pensar, tal vez a la gente no le gustará, quizás dirán que hablo mucho, es mi forma de ser.

"Me da rabia con la selección cuando perdemos, no ganar la Champions, esas cosas duelen, pero hay que seguir poniendo objetivos, siempre exigiéndome y colocándome nuevos desafíos", agregó.

Finalmente, al ser consultado sobre su lugar en la historia del fútbol chileno, solo apuntó al legado que quiere dejar.

"Es difícil, no me gusta hablar de mí. Sólo quiero dejar un buen legado, y que la gente diga quién es quién. Quiero seguir haciendo números importante, seguir ganando cosas importantes y dejar un legado. Mi exigencia es estar creciendo, lograr cosas importantes", explicó.

"Ni yo esperaba conseguir tanto en mi carrera, cuando yo crecí no había una generación dorada. Ahora pudimos demostrar que se puede ganar afuera", sentenció.