Arturo Vidal y el duelo con Bolivia: Es una prueba grande, pero el equipo se ha visto cada vez mejor

La estrella de la selección chilena Arturo Vidal palpitó el duelo de este martes frente a Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra, dándole la importancia como el último ensayo general antes de las Clasificatorias y asegurando que en lo personal se siente apto para seguir aportando de forma considerable en el equipo.

En diálogo con la prensa en el Aeropuerto de Santiago, Vidal expresó: "Es muy importante (el partido), es la antesala de las Clasificatorias. Esperamos hacer un buen partido y dejar más o menos claro lo que queremos. Ojalá podamos ganar".

"Es una prueba grande, todos los partidos amistosos lo son, se ven cosas por mejorar. El equipo cada vez está más fuerte y esperamos hacer un buen partido contra un rival directo", añadió.

Además, valoró la sintonía del plantel con Eduardo Berizzo: "Eso es lo más importante, nos tiene contentos y tranquilos, que sabemos lo que él quiere, el equipo cada vez se ha visto mejor en los partidos que hemos jugado y ante Bolivia queremos hacer un excelente partido, ojalá ganar jugando bien, mandando, para llegar de la mejor forma a septiembre".

"Yo estoy bien, siempre he estado bien, ya dije porque no jugaba (en Flamengo), pero siempre me entreno de la misma manera, sigo pensando en cosas grandes, en seguir ganando cosas como futbolista, acá en la selección se me reconoce eso, el profe me conoce de muchos años, sabe mucho de fútbol y estuvo en Europa, así que si me da la posibilidad de jugar trataré de dar el máximo como siempre".

El Bolivia vs. Chile se jugará este martes a las 20:00 horas (00:00 GMT) en Santa Cruz de la Sierra.