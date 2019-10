Arturo Vidal y relación con Bravo: No seremos amigos, pero la selección es lo más importante

Luego de un par de semanas del esperado reencuentro entre Arturo Vidal y Claudio Bravo, el volante nacional de FC Barcelona comentó aquella concentración de la Roja en Alicante y aseguró que si bien no hablaron, entiende que ambos son puntales de la selección, aunque deslizó variadas críticas al portero.

"Uno de los dos debía dar el primer paso y no era yo... Por eso no me hice problemas y cada uno se entrenó de forma individual. El dio todo, yo también, y el equipo lo vio así. No somos amigos ni lo seremos, pero la selección es lo más importante", aseguró Vidal en una extensa entrevista con El Mercurio.

El volante explicó que le molestó ser sindicado como el responsable de que Bravo no volviera antes a la selección.

"Me molestó claro y hasta el día de hoy me la como. Me la he comido solo, con Gary y con los más grandes que hemos seguido en el proceso. Cuando llegó Rueda nos comimos varios viajes. Teniendo problemas, tratamos de pelear la Copa América. Fue muy duro, nos comimos muchas críticas, pero fuimos hombres y aceptamos lo que decía la prensa", comentó antes de aclarar que hace dos años conversó con Bravo.

"Es que yo he hecho cosas. He dicho cosas. Pero no tengo por qué decirlas a la prensa. Soy bastante hombre para decir las cosas a la cara. Se lo dije cuando pasó lo de los comentarios de sus familiares, hace dos años", añadió.

"Le dije mi forma de pensar y listo. No sé si lo entendió, porque de ahí nunca más hablamos", completó.

El proceso de Reinaldo Rueda

Vidal comentó también el proceso del técnico colombiano al mando de la Roja y dijo que lo mejor del caleño es "abrir el abanico a muchos jugadores, darles la oportunidad, que sepan qué es estar en la selección. No es fácil llegar y ponerse la camiseta. No es lo mismo que en un equipo, donde no hay tanta presión. En la selección se necesita dar el máximo, no dar pasos en falso en las Clasificatorias".

"Los más grandes hemos conocido a los 70 u 80 jugadores que han estado y hay buenas sensaciones. Hay buenos jugadores, hay talento y en el momento decisivo estarán preparados", añadió Vidal, quien cree eso sí que ha sido un proceso complejo.

"Porque no han salido jugadores de la calidad que teníamos antes. Y es normal porque el fútbol chileno está muy bajo. Cuando los jugadores tienen la oportunidad de salir, lo hacen rápidamente, no porque se hayan ganado un nombre en Chile o son importantes, sino porque se les da la oportunidad mucho más fácil", completó.