Asesor de Gareca amenazó con ir a la FIFA por no pago de una comisión por parte de la ANFP

Hugo Issa, asesor del técnico de la selección chilena Ricardo Gareca, amenazó con llevar a la ANFP a la FIFA por el no pago de una comisión por la reciente llegada del "Tigre" a La Roja.

Issa dijo en La Tercera: "Hubo una reunión en Argentina el día 28 de diciembre, con Pablo Milad y Rodrigo Robles (gerente de selecciones), que pareció muy agradable... Yo les dije "los dejo trabajar tranquilos". Terminó la reunión y Gareca me contó absolutamente todo".

"Yo soy muy cercano a Gareca. Este tema lo manejé yo. Tal vez yo lo asusté a Pablo Milad con la medida que iba a tomar si él no pasaba por mí, de querer pasarme por arriba. Le dije que estoy de acuerdo con ir a la FIFA si Gareca terminaba ahí. Lo que han hecho conmigo es una 'hijadeputez', como dicen los españoles", añadió.

"A ver, yo tengo comprobantes, grabaciones, conversaciones de WhatsApp, fotos, todo... El presidente Milad tendrá un gran problema si quería sacarme del medio, de la manera en la que lo hizo. Quizás se asustó", continuó.

Además, insistió: "Todo el tema de Gareca pasa por mí, totalmente. Solamente hablamos de ser cordiales, amables y no de dinero".

"Le dije a Pablo Milad, con todo respeto, 'usted es dueño de hablar con quien quiera y poner las reglas que quiera, pero usted no puede desconocer que habló con Gareca desde mi teléfono, que yo fui quien habló con usted'... Yo tengo grabada la conversación, le he mandado fotos mías con Gareca y puedo llevar todo a la justicia", siguió.

Por otra parte, sostuvo: "Tratando de encontrar un análisis, con un presidente de la federación muy poco claro en sus ideas, me parece que fue Robles quien le dijo, 'mira que esta persona es así'. A Robles no lo conozco y seguro le dijo que yo le hice juicio a O'Higgins, pero no le habrá explicado por qué. A mí me importa más la parte intelectual y de honestidad, que el dinero. Eso va y viene. A mí, gracias a Dios, Gareca no me va a cambiar la vida. Pero no que me hagan este tipo de situaciones. No lo permito por ningún punto de vista. El presidente Milad sabrá a lo que se va a enfrentar. Si tiene ganas de enfrentarse a un pleito en FIFA y salir ante la prensa chilena desmintiendo que hizo una negociación conmigo, allá él. Pero no habla muy bien de él tampoco".

Finalmente, recordó lun litigio ganado en Chile: "Yo ya gané una demanda en primera instancia a O'Higgins en tribunales chilenos. Apelaron, también ganamos (finalmente, la justicia desestimó el pago). Y ahora van a ir a la Corte y perderán nuevamente. Ahí está involucrado Rodrigo Robles. Yo creo que él tiene mucho que ver si esto de Gareca no pasa por nosotros, es un gran responsable. Yo era el dueño de los derechos económicos de Gastón Lezcano, viajé a Chile, hablé con la familia Abumohor, con los dos hermanos y con el sobrino Cristian. Arreglamos la incorporación de Lezcano, hicimos un préstamo con opción de compra, nunca me pagaron el préstamo, veamos si hacen uso de la opción y me enteró por la prensa chilena de que lo vendieron al Morelia. Cobraron dos millones y medio de dólares por un jugador que no era de ellos".

La respuesta de la ANFP

La respuesta de la ANFP llegó por parte del director Jorge Yunge al mismo medio: "Toda la relación y contacto que la Federación de Fútbol de Chile tomó de manera formal con Ricardo Gareca y su entorno, fue a través del abogado Mario Cupelli, quien encabezó las negociaciones y conversaciones de los acuerdos que permitieron que el reconocido técnico argentino llegara a La Roja".

"Es más, fue el propio profesional quien acompañó a Ricardo en su arribo a Chile y fue quién aprobó todos los compromisos adquiridos en el contrato que unió a la Selección de Chile con Gareca. Al señor por el que me consultan no lo conozco", cerró.