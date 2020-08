Berizzo recordó como llegó al cuerpo técnico de la Roja: "Bielsa me dio cuatro horas para pensarlo"

El argentino Eduardo Berizzo, ex ayudante técnico en la selección chilena que dirigió su compatriota Marcelo Bielsa y campeón como DT en O'Higgins en Rancagua, recordó el llamado y un ultimátum que le hizo el "Loco" para aceptar el cargo como ayudante técnico en la Roja en 2007.

"Recuerdo que Marcelo me llamó por teléfono cuando yo estaba de vacaciones en España y me dice 'Eduardo tengo una oferta de la selección chilena y quiero que vengas conmigo. Tienes cuatro horas para responder así que piénsalo rápido'", contó Berizzo en diálogo con Harold Mayne-Nicholls, ex presidente de la ANFP, en un live de Ganamos Todos en Instagram.

En la misma línea, Berizzo, actualmente en la selección paraguaya, explicó que tomó la decisión, dejó sus vacaciones, volvió a Argentina para venir a Chile "y así comencé mi carrera como entrenador".

"Esa fue una gran experiencia académica, porque trabajé con grandes profesionales, fue una gran experiencia de estar a la altura de ese staff técnico. Estoy muy agradecido de Bielsa por confiar en mis capacidades, recibí mucha ayuda de él y Luis María Bonini", explicó Berizzo.

Además, tuvo positivas palabras de Marcelo Salas, con quien compartió en River Plate, como compañeros, y después en la selección chilena, él como ayudante y "matador" como capitán.

"Recuerdo que llegué casi el mismo día que llegó Marcelo a River . De hecho, compartimos hotel, buscamos departamento juntos y fuimos vecinos durante mucho tiempo. Luego, cuando yo fui a Chile, por la selección chilena, retomamos esa amistad", sentenció.