Berizzo y bochorno del Mundial 2030: Parece que debemos llevar el fútbol donde el dinero lo mande

El técnico de la selección chilena, Eduardo Berizzo, se refirió a la determinación de la FIFA de entregar partidos inaugurales del Mundial 2030 a Uruguay, Argentina y Paraguay, dejando a Chile al margen luego que participó en una candidatura conjunta con esos tres países.

"No es un tema que me corresponda desarrollar, no soy la persona indicada ni conozco los procesos de selección que originan a quiénes se elige como sedes, es una cuestión que se resuelve en un área diferente a la mía", comenzó el DT.

"Debido a la decisión de estos días, creo que nuestro presidente exigirá las explicaciones de por qué empezaron cuatro selecciones y luego siguieron tres en el final, pero no me gusta abarcar áreas que no me corresponden", prosiguió.

En esa línea, aportó que "eso se resuelve o se exigen explicaciones a otro nivel, no al deportivo que es de lo que me encargo, y sí deberíamos saber cuál es el proceso de selección o elección. No tengo otra respuesta que necesite salir de otro lugar, no tengo la respuesta correcta porque desconozco cuál es el proceso selectivo de quiénes participan o quiénes organizan un Mundial. No lo sé, mal podría opinar sobre qué ha sido lo que no ha permitido que no seamos elegidos".

"Desconozco qué hace que las decisiones se tomen de esa manera, no podría explicar, o podría hablar del resultado final, pero sin conocer el proceso selectivo me resulta quejoso simplemente, no me gusta victimizarme ni llorar sobre las decisiones ajenas, quisiera saber cuáles son los puntos de elección y de selección para que un Mundial se juegue de esa manera", subrayó Berizzo.

También, sostuvo que "sería transparente que la FIFA explique que por un partido desplace selecciones, o que cada vez pareciera que debemos contentar a más federaciones o a países y llevar al fútbol donde el dinero lo mande, entonces a veces lo deportivo y lo comercial se soslaya y lo comercial se impone a lo deportivo, cosa que no me agrada".