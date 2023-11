Bode Hidalgo, el estadounidense que juega en la MLS y que es opción en la Roja

Luego del bullado arribo de Ben Brereton a la Roja gracias a su madre chilena vino el poco exitoso caso de Robbie Robinson (hijo de chileno), quien tras ser citado en el proceso de Martín Lasarte optó por devolverse a su natal Estados Unidos y aplazar su decisión de por qué país jugar.

Ahora surgió un nuevo caso, el cual es totalmente distinto de los anteriores.

Se trata de Bode Hidalgo, un futbolista estadounidense que juega en el Salt Lake City, de la MLS y que está tramitando la ciudadanía chilena gracias a su padrastro.

De acuerdo a lo publicado por el portal En Cancha, hasta 2022 era conocido como Bode Davis, sin embargo, ese año cambió su apellido por el de Hidalgo, su padrastro.

De hecho, ayer miércoles el Consulado de Chile en Los Angeles publicó una imagen del futbolista.

"Hoy comenzamos el trámite de ciudadanía para Bode, quien además quiere participar en nuestra Selección de Fútbol. ¡Felicitaciones para el y familia!", escribió en Instagram.

Así, el atacante estadounidense es elegible para defender a la selección chilena; mas no por el ius sanguinis, pues sus padres biológicos son estadounidenses.

Sin embargo, en la misma página web del Servicio Nacional de Migraciones se explica que pueden aspirar a pasaporte chileno quienes sean "parientes de chilenos por consanguinidad hasta el segundo grado inclusive o si eres adoptado por chilenos".

Este año, Hidalgo ha sumado una temporada consagratoria como titular sumando 24 partidos, superando los siete duelos que jugó en 2022.

Looks like Bode Hidalgo is beginning the process of gaining Chilean citizenship to participate in the Chilean national team. #RSL pic.twitter.com/t5xlez005q