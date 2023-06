Bruno Barticciotto y el penal: Yo no la pedí, Arturo y Gary me dijeron que pateara

Bruno Barticciotto, figura de La Roja con un doblete en el triunfo por 5-0 sobre República Dominicana, se refirió al penal que anotó ante los caribeños y aseguró que fueron Gary Medel y Arturo Vidal quienes le pidieron patear desde los 12 pasos.

"Yo no la pedí, pensé que Arturo le iba a pegar. Arturo (Vidal) y Gary (Medel) me dijeron que lo pateara, así que la verdad estoy súper agradecido con eso que hicieron. No me lo esperaba", declaró en la transmisión oficial.

En la misma línea, explicó que "los que hemos estado acá, los que nos hemos ido integrando últimamente, podemos decir que todos se han portado muy bien. Eso te hace tener más confianza, estoy muy agradecido con todos. Y mi papá (Marcelo Barticciotto) igual que todos los papás está muy feliz. Obviamente la familia está muy feliz. Fue un debut soñado".

Además, también tuvo palabras para elogiar a Ben Brereton, su compañero en la ofensiva este viernes en Sausalito.

"Es un jugadorazo. Creo que jugar en la selección con todos los que jugaron hoy te sube el nivel, se hace más fácil porque entienden, los espacios los saben ocupar. Jugar con Ben, o con el que sea, se hace más fácil. Obviamente hay que jugar las Clasificatorias, es otro nivel, pero ese es el camino", sentenció.