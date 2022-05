Cagigao y el caso Byron Castillo: Debemos esperar que se pronuncie FIFA y no será en mucho tiempo

El director deportivo de selecciones nacionales, Francis Cagigao, celebró que Eduardo Berizzo tenga asegurada su presencia después de noviembre, pese a las elecciones a la presidencia de la ANFP y la Federación de Fútbol de Chile (FFCh).

Cagigao manifestó en la conferencia de prensa de presentación de Berizzo, este lunes: "Me parecía primordial que el técnico pueda tener asegurada su continuidad en noviembre".

El nuevo estratega de La Roja expresó, por su parte: "Cuando conversé con Francis lo primero que expresé como primordial es una continuidad. También me parece loable que el presidente plantee que a partir de noviembre el contrato del entrenador debe continuar. Yo no tenía intenciones de hacer un contrato corto. Me pareció ético plantearle a los presidentes de clubes que el entrenador siguiera en noviembre, si estaban de acuerdo".

El español también aseguró que no está ratificada la presencia de Berizzo en los próximos duelos de Chile: "Nuestra intención es que Berizzo esté en los partidos en Asia. Tenemos un miembro de la federación que está tramitando su viaje".

También habló del caso Byron Castillo: "Debemos esperar que se pronuncie FIFA y según entiendo no será en mucho tiempo".

Finalmente, habló del nuevo "Juan Pinto Durán: "Está en el aire hace tiempo, por ahora sabemos que hay una intención de la ANFP".