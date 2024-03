Capitán de Albania por Alexis: Se necesita la ayuda del equipo para detenerlo

La selección chilena tendrá su estreno bajo la dirección de Ricardo Gareca, enfrentando a Albania, de la cual, su capitán Berat Djimsiti sacó la voz en conferencia de prensa, mostrando sus respetos a La Roja.

"Creo que no sólo en portería y ataque, sino en todo el equipo tienen calidad. Es una selección que siempre se ha clasificado para el Mundial o la Copa América", sostuvo el defensa que milita en Atalanta, quien estuvo acompañado del técnico Sylvinho.

En la misma línea, el defensor subrayó que "será una prueba muy importante para nosotros, ya que no estamos acostumbrados a jugar con selecciones así. No hay amistosos estos días y creo que prestaremos mucha atención a este partido y lo afrontaremos al 100 por ciento".

Además, tuvo palabras de elogio para Alexis Sánchez, del que aseguró que "ha hecho una carrera digna de ser respetado, en grandes equipos, no sólo en el Inter. Es un jugador de gran calidad y de clase mundial".

"Se necesita la ayuda del equipo para detenerlo, solo un jugador no puede detenerlo. Es la fuerza del equipo la que debe detener a toda la selección de Chile, no solo a un jugador. Un jugador no puede marcar la diferencia por sí solo", concluyó Djimsiti.

La Roja enfrentará a Albania este viernes 22 de marzo a partir de las 16:45 horas de Chile (19:45 GMT) en el estadio Ennio Tardini de Parma, Italia.