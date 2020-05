Charles Aránguiz: Quizás me quede toda la vida acá en Alemania

El chileno Charles Aránguiz renovó recientemente su contrato con Bayer Leverkusen hasta el año 2023, y es por ello que bromeó con su estadía en Alemania, apuntando que probablemente se quedará en el país europeo "toda la vida".

"Estoy viviendo muy tranquilo acá con mi familia. Me quedan tres años de contrato, aunque puedo revisar en el que pueda irme. Capaz que me quede toda la vida acá, no lo sé. Si vuelvo a Chile, que sea para aportar", declaró el "Príncipe" a Las Últimas Noticias.

Del mismo modo, hizo hincapié en que: "Tratando de ser lo más sincero, no imaginaba tener la posibilidad y la experiencia de vivir en otro lugar. Este fue mi destino, la vida me puso acá en Alemania. Lo mejor fue quedarme en Leverkusen".

"Hubo mucho rumor que fue falso, les faltó decir que iba a jugar en Marte. Nadie conversó conmigo y si un equipo grande hubiera venido no tramita tanto y te contrata de inmediato", apuntó.

Por último, Aránguiz mencionó que: "El hecho de no querer moverme del Bayer ni de este país, no me hace mejor o peor persona. Como familia estamos tranquilos y decidimos esto con mucha convicción".