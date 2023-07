Claudio Bravo avisó a Eduardo Berizzo: "Siempre voy a estar ahí para la selección"

Claudio Bravo, arquero de Betis y capitán de La Roja, habló sobre su estatus en el equipo nacional y avisó que "siempre voy a estar ahí para la selección".

Durante una clínica para niños en Chillán, Bravo se refirió a la posibilidad de estar en el inicio de las clasificatorias, en septiembre próximo, apuntando que "eso lo va a marcar el rendimiento, de lo que vaya a hacer en mi club, de llevar lo que me toca ahora de la mejor manera posible, cuando consigues eso las puertas siempre están abiertas".

"Me considero una persona tranquila en ese sentido, estoy en una situación de mi carrera que sé de sobremanera cómo actuar, cómo tomar cada desafío y siempre voy a estar ahí para la selección", recalcó, en declaraciones divulgadas por TNT Sports.

Además, habló sobre su ausencia en la fecha FIFA de junio, que fue expuesta por el seleccionador Eduardo Berizzo.

"Dejé claro que necesitaba un período de descanso, voy a cumplir 41 años y quieras o no eso también se nota", explicó.

"Llevo jugando afuera 18 temporadas contínuas, no es menor tampoco y me tocó un tramo duro en La Liga y eso conlleva un desgaste gigantesco. El trabajo te posiciona siempre y eso me genera tranquilidad. Si me necesitan voy a estar", sentenció.