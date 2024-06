Claudio Bravo se hizo exámenes por su lesión y contó sus sensaciones de cara a la Copa América

El capitán de la selección chilena, Claudio Bravo, se hizo exámenes este miércoles tras la lesión que sufrió en el duelo amistoso ante Paraguay en el Estadio Nacional, que La Roja ganó con autoridad por 3-0.

Tras esto, el oriundo de Viluco compartió sus sensaciones, que con esperanzadoras de cara a su participación en la Copa America de Estados Unidos 2024.

¡ASÍ FUE LA LLEGADA DE CLAUDIO BRAVO A LA CLÍNICA!#SportsCenter El meta y capitán de #LaRoja se realiza a esta hora exámenes médicos para determinar la gravedad de la molestia que sintió en la rodilla y lo hizo abandonar la cancha en el duelo con Paraguay. pic.twitter.com/AyNFATTitJ — ESPN Chile (@ESPNChile) June 12, 2024

El estado de la lesión de Claudio Bravo

Bravo señaló a la prensa en la Clínica Meds que: "Hicimos unas pruebas, el doctor evaluará en relación a eso. No hay nada de gravedad".

Además, fue preguntado si estará en el torneo continental, a lo que dijo: "Espero que sí", añadiendo que "tendré que parar unos días y recuperar la rodilla porque sí tengo un poco de molestia".

"Ahora estoy con un poco de dolor, por eso ayer salí. Era para no arriesgar, íbamos ganando, estábamos haciendo bien las cosas", sentenció sobre el tema.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 🇨🇱 Claudio Bravo (@claudiobravo1)

Claudio Bravo volvió a abordar su futuro

Claudio Bravo también volvió a tocar el tema de su futuro, volviendo a poner en la mesa la posibilidad de retirarse tras la Copa América.

"Siempre hay cosas por ahí, pero quiero ser inteligente, en mi vida he tomado buenas decisiones, me han tocado buenas ciudades, países, clubes, ahora creo que es lo mismo. Si no encuentro un buen lugar donde llevar a mi familia, esto se termina para mí", expresó.

Sobre la posibilidad de volver a nuestro país, dijo: "Lógicamente uno quiere estar en Chile, conocemos el medio, pero veremos más adelante".

Finalmente, acerca de La Roja y las Clasificatorias, sostuvo: "Suena repetitivo. Yo vivo del día a día, me toca recuperarme de esto y sobre septiembre no tengo idea".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 🇨🇱 Claudio Bravo (@claudiobravo1)

¿Cuándo juega Chile en la Copa América?

La selección chilena debutará en la Copa América de Estados Unidos 2024 el viernes 21 de junio contra Perú a las 20:00 horas, mientras que sus siguientes partidos serán frente a Argentina (25 de junio) y Canadá (29 de junio).

Todos los detalles de estos compromisos estarán en la completa cobertura de AlAireLibre.cl.