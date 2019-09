Claudio Bravo y conversación pendiente: No me inquieta, solo quiero aportar

El portero de la selección chilena Claudio Bravo conversó con la cadena ESPN en Estados Unidos y aseguró que lo más importante para él en su retorno a la Roja es aportar al equipo, evitando hablar de los conflictos con los otros referentes del equipo.

"Es un tema que no me inquieta en lo absoluto, lo importante es estar bien, poder aportar. Lo más importante es la selección y los que estén en su momento tienen que hacer las cosas de la mejor manera al margen de las cosas que puedan hacer ruido", reconoció Bravo.

"No es momento de analizar ese tipo de cosas (desempeño en Copa América), tenemos nómina nueva con jugadores que no han estado muchas veces acá, creo que es bueno darles la oportunidad de hablar de ellos ¿Revancha con Argentina? Es un partido de preparación, de buen fútbol, que sirve de cara a las Clasificatorias", explicó.

Bravo reiteró que para él es un orgullo decir presente en la Roja: "Es un tiempo largo de ausencia, que también lo determinó la lesión que me tocó sufrir, que me alejó de mi actuación normal en el club y la selección. Es un tema que ya pasó, la verdad es que a mí me llena de satisfacción, orgullo y felicidad el haber dejado atrás ese episodio amargo. El fútbol te da esa nueva oportunidad de hacer las cosas bien y venir a aportar a la Selección", comentó.