Claudio Bravo y el inicio de la era Gareca: Empezar así nos genera satisfacción

Claudio Bravo, arquero y capitán de La Roja, manifestó su felicidad por el triunfo ante Albania en Italia, resaltando el bueno comienzo de la era con el técnico Ricardo Gareca.

"Más que tranquilos, nos genera felicidad por haber hecho una buena semana. Ustedes vieron la manera de trabajar del cuerpo técnico. Hicimos un partido perfecto, eso habla bien del trabajo del equipo, empezar así nos genera satisfacción", comentó el guardameta una vez concluido el partido disputado en el estadio Ennio Tardini de Parma.

Bravo también reiteró su agradecimiento al cuerpo técnico de Gareca por considerarlo en la nómina.

"No me lo esperaba, porque venía de no estar compitiendo por mi lesión, pero cuando uno lleva años en esto te sabes desenvolver de una manera distinta, hay cosas que en una farmacia no las vas a encontrar", comentó.

"Nos vamos felices por lo que hicimos, el examen era hoy para ver cómo estaba lo nuestro", añadió.

Finalmente, elogió a Eduardo Vargas y Víctor Dávila, figuras ante Albania.

"Uno sabe el potencial que tiene ellos, nos toca sufrirlos en los entrenamientos, conocer de cerca las capacidades de cada uno. Me siento orgulloso de nuestros compañeros, no es sorpresa como juegan", sentenció.