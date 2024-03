Claudio Bravo y su posible regreso a la Roja: Mi intención es siempre estar

El arquero chileno de Real Betis, Claudio Bravo, se refirió a la posibilidad de volver a ser nominado para la selección nacional luego de que el propio técnico de la Roja, Ricardo Gareca, dejara abierta la puerta a quien fuera el capitán del elenco nacional en el bicampeonato de América.

"Al día de hoy no sé si voy a estar en una nómina o no. No me quiero aventurar ni tener esa ilusión de marearme con ciertas cosas. Mi mayor pensamiento hoy es disfrutar donde me toca estar", dijo en una actividad de Betis.

"La intención mía es siempre estar y ayudar en la selección", añadió.

Bravo fue consultado respecto a la inactividad que vive debido a una larga lesión (entre noviembre y febrero) y a la posterior suplencia en el cuadro sevillano.

"Lo que más me tocó fue la Copa América de Estados Unidos, cuando venía lesionado y con un tema familiar complejo. Los primeros tres partidos fueron los peores de mi carrera, pero al final tienes tanto conocimiento de tu fuerza mental que te lleva a resolver estos desafíos. Había muchas críticas, querían que se pusiera otro compañero, pero esas cosas te hacen crecer y la historia la sabe todo el mundo. A veces la inactividad depende mucho de tu cabeza", expresó.

Sobre la posibilidad de volver al fútbol chileno, Bravo fue claro y aseguró que "siempre es un anhelo volver, pero a día de hoy no existe absolutamente nada. Los nombres que han llegado suben el nivel del torneo, pero viendo desde la distancia otros temas que generan incertidumbre y pena, como ver estadios vacíos, incidentes en partidos importantes. Eso aleja a la gente y ensucia la imagen de nuestro fútbol".