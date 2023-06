Colegio de Entrenadores cargó contra nuevo DT de la Roja femenina sub 20

El Colegio Profesional de Entrenadores de Fútbol criticó la elección de Pablo Abraham como técnico de la selección chilena femenina sub 20, pues considera que no cuenta con los requisitos necesarios para ponerse al frente del equipo.

"Creemos que es necesario valorar la estructura del fútbol chileno y en ese entendimiento, es difícil comprender la decisión de elegir a un DT que no dirige hace años y que no se ha caracterizado por tener una destacada trayectoria en términos de resultados", cargaron a través de un comunicado subido en su sitio oficial.

"Si bien los resultados no lo son todo en el fútbol, pues también los procesos y el desarrollo son ámbitos relevantes en el deporte, no podemos observar ninguno de estos aspectos curriculares en el profesional elegido", argumentaron, aportando también que en Abraham no se observa "una trayectoria relacionada con el ámbito del fútbol femenino, lo que lleva a restar atributos para un cargo que implica el conocimiento acabado de la actividad".

"En este punto, causa extrañeza la no consideración de profesionales de nuestro fútbol, las que han entregado años a la actividad y no aparecen en puestos donde podrían aportar toda su experiencia y currículum específico en el área", reclamaron.

En última instancia, sostuvieron que "más allá de las nacionalidades, creemos que es necesario establecer, comunicar e implementar políticas que permitan el desarrollo en el corto, mediano y largo plazo del fútbol chileno. En este caso, no podemos dejar de manifestar preocupación, porque no se conoce ningún argumento que respalde una decisión para contratar a un profesional en un cargo relevante".