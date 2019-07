Cristopher Toselli y el rendimiento de Gabriel Arias en Copa América: Ha estado a la altura

El ex portero de la selección chilena destacó al golero de Racing y aseguró que va creciendo en su nivel.

El portero de Universidad Católica Cristopher Toselli se refirió al desempeño de su colega de la selección chilena Gabriel Arias, aprobando su trabajo en la Copa América, y asegurando que va en alza, debido a que su confianza va aumentando.

Toselli, en diálogo con La Tercera, aseguró que Arias "venía muy sólido desde los amistosos y ahora ha estado a la altura totalmente. Su nivel irá creciendo porque está tomando más confianza".

Junto con esto, el golero de la UC añadió que "sí es una carga extra reemplazar a (Claudio) Bravo, pero cada uno tiene que hacer su historia y no hay que compararse con él. Es muy difícil hacerlo, por todo lo que ha conseguido Claudio, pero Gabriel ha estado a la altura y hay que apoyarlo".

Para finalizar con este tema, el ex Atlas y Everton, habló sobre los insultos que recibió Arias y su familia por redes sociales, sosteniendo que "es lamentable, pero tampoco es algo nuevo en nuestra sociedad. Por las redes sociales pasa seguido, se dicen cosas sin sentido, y la que más sufre es la familia. Peró sé que todo Chile apoya a Gabriel".

El nivel de la selección y el trabajo de Rueda

Además, el guardameta se refirió al nivel de la Roja en el certamen continental, señalando que "no me sorprende que esté en semifinales, la base de jugadores se ha mantenido y han sabido abstraerse de las críticas. Antes de una Copa América, como no hay fútbol, siempre están tratando de buscar la quinta pata al gato".

Siguiendo con la selección y con el entrenador Reinaldo Rueda, Toselli dijo que "estuve cerca de tres semanas con él (gira por Europa en 2018) y sabe mucho. Como dijo Gary (Medel), Rueda es un señor del fútbol porque es un prfesor. El jugador se tiene que adaptar a lo que el entrenador pide".

"En los amistosos él estaba probando, tuvo la oportunidad de hacerlo con muchos amistosos. Ese era el momento. Lo que hizo Rueda me parece correcto y hoy por suerte se pueden ver los resultados de eso", agregó.

Finalmente, Toselli habló de su compañero y capitán en la precordillera, José Pedro Fuenzalida, a quien catalogó como "muy táctico e inteligente", y sobre su ex compañero Erick Pulgar, sobre quien consideró que "es mucho compararlo con Vidal, por lo que representa para el país, pero Erick está haciendo su carrera. Fue vital para salvar a Bologna del descenso y llama la atención que sea el ejecutor de todas las pelotas detenidas".