Darío Osorio: Este es un grupo unido, se corre por todos y no hay mala vibra

El joven jugador Darío Osorio se mostró como los puntos altos con la selección chilena en esta fecha FIFA de marzo, y pese a la derrota de este martes ante Francia se animó a destacar la "unidad" del grupo y cómo se proyecta para los próximos desafíos.

En diálogo con la transmisión oficial tras el duelo con los galos, el volante mencionó que: "Confío en mis compañeros y en el cuerpo técnico para seguir afinando detalles. Este es un grupo unido, todos corren por todos y no hay mala vibra en el grupo, eso se ve reflejado en la cancha y lo demostramos en este partido y en Albania".

"Las sensaciones que quedan son buenas. Este es un cuerpo técnico nuevo y tenemos que seguir afinando detalles", insistió el formado en la U.

Sobre su balance a nivel personal, Osorio expresó que: "Me he sentido cómodo con las indicaciones que me ha dado Gareca. Anotar en este partido con Francia es un sueño, todo futbolista quiere representar a su selección y vamos a seguir así".