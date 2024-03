Darío Osorio valoró consejos de Alexis, Vidal y Medel: Me han ayudado harto

El destacado futbolista nacional Darío Osorio comentó su progreso como jugador que lo ha llevado a destacar en los últimos partidos de la selección chilena (3-0 ante Albania y 2-3 ante Francia) en el arranque de la era de Ricardo Gareca, valorando también el papel que ha jugado su club, Midtjylland de Dinamarca.

Osorio comentó en los canales oficiales de su equipo cómo le ha servido estar en La Roja: "Es lindo, yo los veía en la pantalla cuando salieron campeones y ahora estar con ellos compartiendo camarín, estar todo el día con ellos entrenando o en las concentraciones, es lindo. Son recuerdos que uno va a tener cuando sea más grande. Alexis (Sánchez) me ha ayudado harto. Siempre me da consejos, qué puedo mejorar o lo que siente él que a mí me falta. Que me los de él es lindo, es el goleador de la selección. Está (Arturo) Vidal, que también me ha dado consejos. Está (Gary) Medel (Estos dos últimos jugadores no estuvieron en los dos últimos duelos, pero sí compartieron anteriormente camarín con él)".

Además, comentó cómo se dio su llegada al elenco danés.

"Me convencieron con la idea. Con los otros equipos no alcancé a tener un zoom. No sabía su idea, la idea que querían conmigo, cómo trabajaban. Entonces, cuando tuvimos el zoom (con el Midtjylland) me convenció y busqué información, como las ventas, y vi que era un club formador y que ayudaba en los aspectos que a uno le faltaban".

"Aparte, vi que era más tranquilo aquí. Dinamarca es un país más relajado en ese sentido. Quería seguir creciendo, seguir aprendiendo. Me siento bien. Aún acostumbrándome al ritmo de los partidos, aquí son intensos, pero de a poco me he ido acostumbrando, me han ido saliendo las cosas, me ha ido bien. Tengo que seguir trabajando para seguir mejorando y que me vaya aún mejor", añadió.

Sobre su adaptación, señaló que "me sigue costando el inglés, conversar con todos, ahora converso con los que saben español, con los que me entienden, me gustaría aprender rápido inglés para poder conversar con los demás. Tengo tres clases a la semana".

También lamentó no haber visto a su familia de origen desde que se fue de la U, ya que en Dinamarca viven solos con su esposa.

"De mi familia nadie ha andado en avión, solamente yo. Me siguen dando miedo los aviones. Me imagino a ellos que no se han subido nunca. En las turbulencias me agarró del asiento como si se fuera a caer el avión".

Osorio vuelve a la acción con su club este lunes en duelo ante Norsjaelland por la Superliga danesa.

