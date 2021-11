Diego Valencia contó divertida anécdota sobre apuesta con Arturo Vidal

El delantero de Universidad Católica Diego Valencia recordó una graciosa anécdota que vivió con el jugador de Inter de Milán Arturo Vidal, durante una jornada en que compartieron en la selección chilena.

El atacante relató una apuesta que hizo con el experimentado volante, en la cual se desafiaron a estrellar un balón en el travesaño, desde una larga distancia.

Valencia dijo que él lo consiguió en el primer intento y que Vidal le comentó que prefería ejecutar el disparo con su pierna izquierda tomando en cuenta que en la derecha tenía algunas molestias.

Al conocer esta determinación del ex FC Barcelona quedó más optimista en relación al que podía ser el resultado, pero "va, le pega exquisito, así plano... pum. travesaño. Se me acerca (y me dice), respete al 'King', mi niño", completó el ariete "cruzado".

Revisa el video publicado por la cuenta de Desde La Tribuna Sports: