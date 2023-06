Eduardo Berizzo alzó la voz: Los futbolistas no serán liberados dentro de la fecha FIFA

El técnico de la selección chilena, Eduardo Berizzo, apuntó a que dentro de su proceso no habrá liberación de jugadores mientras se preparen para duelos de fechas FIFA y exigió revisar las programaciones para no interferir con los clubes que tienen futbolistas citados.

"Quisiera sentar una posición con respecto al pedido de cualquier equipo: los futbolistas dentro de la fecha FIFA no pueden liberarse, porque hay un reglamento que lo establece, un deseo personal y un cumplimiento del profesionalismo que me invita y da derecho a contar con ellos en la fecha FIFA", sostuvo en conversación con la prensa antes del viaje a Bolivia.

"Sería injusto liberar futbolistas porque hay partidos, injusto para los que no tienen jugadores en la selección. Estoy de acuerdo que los entrenadores nacionales inviten, exijan o demanden que los partidos no se jueguen en fecha FIFA cuando tienen jugadores seleccionados", expuso.

Berizzo también se refirió a que "de aquí al futuro la programación deberá revisar que no existan partidos de ninguna índole, de Copa Chile ni Campeonato Nacional, en fecha FIFA, porque los jugadores nominados, dentro de la fecha FIFA, no serán liberados".

"El Campeonato Nacional se para por la fecha FIFA, en otros países prefieren seguir jugando; lo que no va a suceder y que respecta a mi posición, es que los convocados no puedan jugar esos partidos", dijo.

"Yo no pondría partidos de ninguna índole en la fecha FIFA, podemos acomodar los partidos que existen a nivel Copa Chile, internacional y Campeonato Nacional para ingeniarnos y que los intereses no se contrapongan. En la fecha FIFA los futbolistas están en la selección", expuso el DT de la Roja.

"Me parece con todo derecho a que los futbolistas estén aquí, y entiendo a los entrenadores como por ejemplo el de Huachipato que pide que su partido no se juegue, como al entrenador de la U, que tiene un partido al día siguiente del nuestro, que esos partidos no se jueguen porque interfieren sus intereses con los nuestros", siguió.

"La programación debe respetar la capacidad o derecho de los jugadores de integrar la selección nacional y de volver a sus clubes y ser parte de sus planteles, que no haya una contraposición que nos ponga en la dificultad de explicar esto y que los jugadores no jueguen en sus clubes, la programación debe revisarse", complementó.

"En lo que a mí respecta, los convocados en periodo de fecha FIFA no pueden ser liberados y no lo serán", completó.