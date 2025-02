El frío reencuentro entre Arturo Vidal y Marcelo Díaz en la Roja

La Selección Chilena comenzó su preparación para su próximo amistoso en Juan Pinto Durán, reuniendo a varios históricos de la Generación Dorada.

Sin embargo, todas las miradas estaban puestas en el reencuentro de Arturo Vidal y Marcelo Díaz, dos figuras emblemáticas cuya relación se ha visto marcada por diferencias y distanciamiento en los últimos años.

Vidal y Díaz: Encuentro sin tensiones ni reconciliaciones

Pese a que Vidal no será parte del compromiso por una lesión, sí estuvo en el complejo de entrenamiento durante un breve periodo. Su presencia generó interrogantes sobre cómo sería su interacción con Díaz, quien regresó a la Roja bajo la dirección de Ricardo Gareca.

El periodista Christopher Brandt reveló en ESPN algunos detalles de lo sucedido. Según su información, Arturo Vidal permaneció en Juan Pinto Durán por aproximadamente una hora y media, tiempo en el que se produjo el esperado cruce con Marcelo Díaz.

El reencuentro ocurrió durante una merienda previa al entrenamiento, donde ambos jugadores coincidieron junto al resto del plantel. Según Brandt, se saludaron de manera cordial, sin gestos de tensión o conflictos, pero también sin mayor cercanía.

El quiebre sigue latente

A pesar de la tranquilidad con la que se dio el encuentro, la relación entre los bicampeones de América sigue sin restablecerse. "Se habló de la relación que no existe, pero acá no se habla, no pasó a mayores y no es tema", explicó Brandt, dejando en claro que el distanciamiento entre ambos jugadores persiste.

Horas después, Arturo Vidal abandonó la concentración, mientras que Marcelo Díaz continuó entrenando con el resto del equipo. Aunque ambos coincidieron en Juan Pinto Durán, el reencuentro fue simplemente protocolar, sin indicios de una reconciliación próxima.