Elogios a Bielsa y Paredes: 10 frases que dejó Rueda en la previa del duelo ante Honduras

El técnico Reinaldo Rueda compareció ante los medios de prensa este lunes en la previa del amistoso con Honduras en San Pedro Sula. En la instancia, el colombiano, en una distendida conferencia, toco varios temas: sus recuerdos como seleccionador del equipo hondureño, el rol de Claudio Bravo en su primera citación a la Roja, el impacto de Marcelo Bielsa y un elogio a Esteban Paredes, quien alcanzó a Francisco "Chamaco" Valdés como máximo goleador del fútbol chileno.

Revisa 10 de las frases que dejó el colombiano en su conferencia:

La huella de Bielsa: La cultura de entrenamiento, la rigurosidad, la cultura táctica y con mucha intensidad. Estos jugadores de la Roja aún tienen esa huella que les dejó el profe Bielsa y eso es lo que se busca mantener en los jóvenes

La presión que significaría una derrota: En cada partido nos jugamos la vida. El resultado supera la capacidad de análisis de lo que se realiza en la cancha. La pasión y el sentimiento patrio hace que uno solo quiera ganar.

El partido con Honduras: Será parejo. Hay que mantener ese estatus que ha tenido la Roja en los últimos años

El sistema que usará ante Honduras: Es algo secundario, solo numerología. Lo importante es el funcionamiento y el jugador chileno, por su calidad técnica, responde bien a cualquier sistema de juego.

El clima en San Pedro Sula: La humedad y los factores de la cancha nos servirán para preparar las clasificatorias.

Las alternativas de la Roja en la delantera: Ignacio Jeraldino, Jean Meneses, Christian Bravo y Diego Rubio están dando lo mejor de sí.

El rol de Claudio Bravo en su primera citación: El fútbol internacional lo reconoce por sus virtudes, y esa es la esencia del grupo, tener varios tipos de líderes. Ha sido positivo, la convivencia ha sido buena para todos.

La actitud de los jugadores tras no clasificar a Rusia: Hubo un compromiso de ellos, que se cometieron errores y querían reivindicarse. Y en la Copa América lo hicieron.

El recuerdo de su clasificación a Sudáfrica 2010 como DT de Honduras: "Es algo inolvidable, aún lo recuerdo con los jugadores. Eran 28 años sin lograr una clasificación. El fútbol de Honduras nos llevó a un Mundial".

El elogio a Esteban Paredes: Siempre uno busca la eficacia y que el trabajo de resultados. Cada día el fútbol es más cerrado, no siempre se cuenta con los goleadores en vena que finalicen, acá (Honduras) me tocó estar con jugadores experimentados que pudimos disfrutar. En el fútbol chileno también hay especialistas, es el caso de Paredes que ha logrado un récord excepcional, pero entre él y el segundo goleador chileno hay mucha diferencia, como son Vargas, Castillo, Mora, etc. Esperamos que vuelvan a su mejor nivel y así aprovecharlos con la selección