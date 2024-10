En ellos está la esperanza: Las figuras jóvenes que pueden ser el recambio en Chile

El mal momento de la Selección Chilena, que la tiene en el último lugar de las clasificatorias mundialistas del 2026, hace mirar con pesimismo la opción de llegar al torneo planetario del 2026, lo que se agudizó tras la catastrófica goleada 4-0 ante Colombia en Barranquilla, e incluso pensar de una forma negativa el futuro de nuestro fútbol, pero que como la vida misma siempre tiene algo que ofrecer.

Si bien hace rato que no se clasifica a algún Mundial en categorías menores, siendo la última expedición el sub 17 del 2019, algunas actuaciones como la sub 16 en Bolivia que clasificó con campaña perfecta en la primera fase del Sudamericano de la categoría, más otros valores individuales generan una luz de un mejor futuro, siempre y cuando tengan una acertada conducción en sus carreras.

Las figuras jóvenes que vienen en el fútbol chileno

Ya que se habló de la sub 16, uno de los futbolistas destacados es Zidane Yáñez, futbolista que está destacando con la Roja en Bolivia, y pertenece a los registros del New York City, y es hijo de padre chileno y madre portorriqueña, ya despertó el interés de clubes europeos gracias a sus cuatro dianas, y equipos de gran talla, como el Galatasaray se fijaron en él.

Caso similar es el del oriundo de Estados Unidos Favian Loyola, sorprendió a todos a mitad de año en la ciudad de La Calera, en un torneo internacional defendiendo a la sub 20, y si bien tuvo un paso pr las inferiores e la UC, regresó a Estados Unidos, donde este zurdo que juega como volante o extremo ya debutó en el Orlando City de la MLS.

Pero no hay solo caso de jugadores que militan en el extranjero y se repatrian, los tres principales equipos de nuestro país: Colo Colo, Universidad de Chile y Católica, cuentan con futbolistas a tener en consideración, como es el caso de Leandro Hernández del Cacique, Ignacio Vásquez de la U, y Juan Francisco Rossel en los Cruzados hacen tener conciencia que materia prima hay.

Lo mismo en clubes como Palestino con Iván Román y Martín Mundaca de Coquimbo, son sólo algunos casos, que como ocurre cada fin de semana en el fútbol, incluso después de las derrotas, siempre existirá la ilusión que lo que viene será mejor.