Ex seleccionado uruguayo: Edinson Cavani ya perdonó a Gonzalo Jara por lo del dedo

El ex seleccionado uruguayo Alvaro Pereira aseguró que Edinson Cavani ya perdonó al zaguero chileno Gonzalo Jara por el famoso incidente del dedo ocurrido durante la Copa América de Chile 2015.

En conversación con Radio Concepto de Argentina, el ex compañero del defensor nacional en Estudiantes de La Plata que "Gonzalo Jara en Estudiantes me tocó el tema con Cavani, me dijo que fue una cagada lo que pasó, pero ya está son cosas que pasan en el fútbol, sabes las cosas que yo he hecho. Cavani lo perdonó".

A su vez, Pereira contó que tras el encuentro varios jugadores quisieron ir a golpear a Jara, asegurando que "cuando terminó el partido pensamos que estaba en el doping, y lo fuimos a buscar".

"Eramos como 10 que queríamos entrar ahí, pero no estaba. Me acuerdo que se formó una barrera de carabineros, ahí reculamos, somos guapos pero tampoco la pavada"

