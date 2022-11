Exdelantero de la Roja cree en Eduardo Vargas: Se puede recuperar, no es desechable

Una de las principales preocupaciones que ha dejado el ciclo de Eduardo Berizzo al mando de la selección chilena es la carencia de gol y es por ello que varios son los nombres que surgen en torno a la Roja para cambiar eso y poder llegar al arco contrario.

Si bien muchos apuestan por la sangre nueva, Osvaldo Hurtado aseguró que Eduardo Vargas, segundo goleador histórico de la selección, puede ser una solución.

"Hay que buscar en los jóvenes. En Aravena, el de Ñublense. Me gusta mucho Esteban Moreira, de O'Higgins, juega bien, tiene buen físico. Assadi y Osorio me encantan. Deben tener más partidos para que sumen más minutos, más experiencia. Es la única manera, porque matarlos no tiene ningún sentido", dijo a El Mercurio.

"Y sigo creyendo que Eduardo Vargas se pueda recuperar; es el segundo goleador histórico, está volviendo a marcar. No es desechable", añadió.

Juan Carlos Letelier, en tanto, mundialista en España 1982, comentó que "a (Darío) Osorio, (Lucas) Assadi, (Alexander) Aravena, (Bruno) Barticciotto y (Diego) Valencia tienen que darles hoy el peso y la responsabilidad de jugar por Chile. No sacas nada con nominarlos si la gran parte la van a terminar jugando los mismos de los últimos diez años".

"Deben darles confianza, porque un delantero de Chile tiene más presión que un volante o un defensa considerando lo que hicieron, por ejemplo, Alexis Sánchez, Eduardo Vargas, Marcelo Salas o Iván Zamorano. Quienes están al lado deben apoyarlos, no retarlos ni levantarles los brazos o putearlos, porque eso quita confianza", complementó.

Sandrino Castec, también ex delantero de la Roja, también siente que es tiempo de recambio.

"Tendría que haberse hecho hace tiempo, pero Berizzo sigue confiando en quienes tienen más experiencia. Joaquín Montecinos pintaba, pero no sé qué es de él... Osorio y Assadi deben jugar ya. Hay que hacer una selección pensando en los cuatro años que vienen", dijo.