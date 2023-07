Expreparador de arqueros de La Roja: Si Cortés no sale rápido de Chile su evolución será más lenta

Roberto Navajas, expreparador de arqueros de la selección chilena en el ciclo del técnico uruguayo Martín Lasarte, aseguró que es urgente que Brayan Cortés salga de Colo Colo hacia el extranjero para seguir creciendo como profesional.

"Si Cortés no sale rápidamente de Chile su evolución será más lenta. Sé que hay interés en Europa. Me han llamado de Portugal, España y Alemania preguntándome por él. La competición chilena es muy floja como para marcar una diferencia. En Europa, te quita o te da. Si lo haces bien, serás un buen futbolista. Por eso no hay que olvidar lo que ha hecho Claudio Bravo", señaló Navajas en La Tercera.

A propósito de Bravo, se refirió a la ausencia del capitán en la última fecha FIFA: "Al final, los momentos personales y deportivos hay que valorarlos. Jugar en una liga tan exigente como la española y hacerlo bien creo que da mucho para, en ciertos momentos no ir a una selección, por los motivos que haya sido. Esa es mi visión".

"Hay que respetar los tiempos de cada persona. Si es por parte del entrenador, tendrá sus argumentos. Y de Claudio, lo mismo. Pero hay que seguir valorando a un portero de su calidad. Hay que cuidar a los futbolistas. No solo hablar de ellos solo de forma sensacionalista. Hay que darles cariño. Ir a una Selección después de estar jugando 11 meses no es fácil. Al final esto es rendimiento. Aunque hay que ver el objetivo que se plantee la federación".

Finalmente, habló de los fichajes de Lawrence Vogouroux en Burnley y de Vicente Reyes en Norwich City, sorprendiendo en el caso del primero la poca consideración que tuvo en el proceso de Lasarte.

"A Vigouroux se le hizo un seguimiento, pero en ese momento no encajaba con lo que se buscaba. Por edad, por rendimiento, porque estaba en la cuarta categoría del fútbol inglés. Ahora ha llegado a un nivel importante y hay que ver cómo anda. Ahí está. Es un chico al que hay que apostar. Pero, en ese momento, (Brayan) Cortés y los más jóvenes me reclamaron más atención".

"Vicente desapareció cuando no jugó un Mundial. Tiene la morfología y la calidad para progresar y así fue. Cuando se le llamó al Sub 20, el Norwich y el Betis se interesaron en él. Tiene gran futuro. Hay que trabajarlo y cuidarlo. La experiencia le dará una ventaja muy, muy grande. Me comentaron el proyecto que tienen con él y va tener bastantes opciones. Buscarán darle experiencia. Es el portero en el que hay que fijar la atención. Quieren formarlo. Viene de Atlanta, donde el desarrollo no es una locura. Su formación es más innata", cerró.