Fabián Estay: Se espera mucho de Diego Valdés, se quitó un peso de encima con el gol

El exseleccionado nacional Fabián Estay repasó el destacado cometido de Diego Valdés ante Perú, donde anotó un gol, y vio positivamente su para La Roja, aunque dejó claro que aún debe asumir un rol protagónico.

"Diego tuvo un partido bueno, fue el más clarito. Me parece que jugó en una posición donde él está más acostumbrado. Es muy bueno para él, seguramente lo va a llenar de confianza. A Chile le falta mucho por mejorar con otros rivales", dijo al diario Las Últimas Noticias.

"La gente se impacienta, espera mucho de Diego Valdés porque es un tipo que en México la está rompiendo, es de los mejores jugadores de la liga. Él se quitó un peso de encima con el gol", añadió el mundialista en Francia 98.

[VIDEO] Diego Valdés anotó ante Perú y desató la alegría de Chile en el Monumental #CooperativaContigo https://t.co/deKNQH5siq pic.twitter.com/9llmAUf6zq — Al Aire Libre en Cooperativa (@alairelibrecl) October 13, 2023

"Me parece que todavía no llega a mostrar todo lo que hace en la liga mexicana, donde es más determinante. Él tiene la posibilidad de ser el conductor de Chile, no tiene tanta competencia, agregó.

Además, Estay destacó el nivel de la Liga MX. "Todavía piensan que el fútbol mexicano es inferior al chileno, y eso es un gran error. No es porque viva y trabaje acá, se ve todos los fines de semana".

Tras la victoria en Santiago, La Roja viajará a Maturín para enfrentar a Venezuela desde las 18:00 horas del martes 17 de octubre, duelo de Clasificatorias que podrás seguir por AlAireLibre.cl y Al Aire Libre en Cooperativa.