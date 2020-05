Felipe Flores recordó penal del "ahí quedó Brasil": Me hice el enojado, pero quería que Vidal me lo quitara

El delantero de Deportes Antofagasta jugó el Sudamericano sub 20 de Paraguay, que le dio los boletos a la Roja para el Mundial de Canadá 2007.

El delantero de Deportes Antofagasta, Felipe Flores, recordó cuando Arturo Vidal le quitó un penal ante Brasil en el Sudamericano sub 20 de Paraguay 2007, en el que estuvo gran parte de la llamada "Generación Dorada" y que logró los boletos al Mundial de Canadá de ese año.

La Roja caía por 2-1 ante la "verdeamarela" por la fase final, cuando el juez colombiano Albert Duarte cobra penal a favor de los pupilos de José Sulantay en los descuentos, que convirtió el "Rey Arturo" y por el que después lanzó la célebre frase "ahí quedó Brasil".

En conversación con el Live de Instagram de Al Aire Libre en Cooperativa, el ex Colo Colo relató que "el que pateaba los penales era Vidal, yo no aparecía. Había entrado recién y justo cobran penal. Yo quería patearlo, porque si hacía ese gol podía ganarme la confianza y ser titular".

"Agarré la pelota y el árbitro dice que se patea el penal y se termina el partido. Me puse nervioso y escuchaba que desde afuera Sulantay gritaba '¡Vidal, Vidal!'. Yo escuchaba, pero me hacía el loco", contó.

"Arturo llega al lado mío y me dice 'Felipe, está gritando el profe que lo patee yo'. Le pasé la pelota y me hice el enojado, pero lo único que quería era que me quitara, estaba todo cagado", cerró.

Mira el video con la entrevista completa a Felipe Flores y el penal de Arturo Vidal a Brasil: