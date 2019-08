Fernando Astengo fue detenido por chocar en estado de ebriedad

El ex capitán y central de la Roja perdió el control de su vehículo en la comuna de Peñalolén.

Fernando Astengo, ex capitán y central de la Roja, fue detenido por chocar en estado de ebriedad durante la madrugada de este miércoles en la capitalina comuna de Peñalolén.

De acuerdo a la información proporcionada por Carabineros, el ex futbolista perdió el control de su Chevrolet Camaro e impactó las barreras de hormigón tipo New Jersey en la intersección de Tobalaba con Quilín. Al momento del accidente, el ex DT colocolino se encontraba en solitario.

"Una vez que personal (de Carabineros) llegó al lugar, se percató que el conductor se encontraba en estado de ebriedad debido a su hálito alcohólico y su inestabilidad al caminar", detalló el capitán Manuel Badilla, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Oriente.

El ex jugador sufrió un corte en su frente, precisó Carabineros.

Tras el accidente, Astengo fue trasladado al SAR Carol Urzúa de Peñalolén para constatar lesiones en compañía de funcionarios de la 43a Comisaría de Carabineros de la mencionada comuna.

"Se encuentra detenido a raíz de la conducción en estado de ebriedad" y fue llevado a la Subcomisaría de Peñalolén, confirmó el oficial.

El vehículo, que quedó maltrecho en su parte delantera, fue retirado y trasladado hasta la mencionada Subcomisaría de Peñalolén.

Finalmente, se confirmó que Fernando Astengo quedó apercibido a la espera de citación por parte del Ministerio Publico.

EN DESARROLLO: El ex- fútbolista Fernando Astengo protagonizó un accidente de tránsito en Av. Los Presidentes con Tobalaba en Peñalolén. Ahora se encuentra en compañía de carabineros constatando lesiones. #erescooperativa @Cooperativa pic.twitter.com/EMamIxojJ1 — Felipe Cofré (@_felipecofre) August 14, 2019