Francis Cagigao: Se entiende que no se puede programar un partido para un lunes de fecha FIFA

El director deportivo de selecciones nacionales, Francis Cagigao, habló este viernes en conferencia de pensa tras la llegada de Eduardo Berizzo a la banca de la Roja y abordó la fecha FIFA y los topes con la programación del Campeonato Nacional 2022.

"Se da por entendido que no se puede programar un partido para un lunes de fecha FIFA. Es un tema ajeno a la federación y la selección, es algo que ve el programador. Lo que menos necesitamos es conflicto, necesitamos tranquilidad para trabajar", indicó el español debido al duelo entre Colo Colo y Ñublense que jugarán el lunes.

"Es obvio que algo falla, no es la primera vez que pasa. Desde que estoy, he pedido que no se juegue en fecha FIFA. Esta fecha está programada hace cuatro años por lo que la Federación no debe mandar un calendario a nadie", agregó.

Respecto a las responsabilidades en esta programación que impedirá que algunos jugadores o estar en el partido o en el primer día de entrenamientos de la Roja, expresó: "Si el programador no lo entiende es él quien debe dar explicación no yo o Pablo Milad. Es el primer día de trabajo del nuevo entrenador, con una nueva hoja de ruta. En su primer día de trabajo tengo que apoyarlo y voy a apoyar a Eduardo Berizzo en sus decisiones a muerte".

Consultado sobre posibles castigos en caso que los jugadores no se sumen al primer día de trabajo, indicó: "Esa decisión es del director técnico y lo voy a apoyar. Me parece que no se debe programar jamás un partido en fecha FIFA, la determinación es del DT y yo lo voy a apoyar".

Ante la falta de comunicación entre las partes, Cagigao expuso que "yo he trabajado en Inglaterra y España. En ambos países están separadas la liga y la federación. Yo no puedo decir qué es lo mejor para Chile, pero a mí me parece que la autonomía es positiva".

Finalmente, se refirió a la nómina y explicó por qué está Gary Medel y no el resto de los referentes de la Roja. "Gary es un jugador que siempre quiere estar, eso no quiere decir que los otros no quieran. Hemos hablado con algunos jugadores que entendemos que necesitan una relajación física después de una larga temporada en Europa", cerró.