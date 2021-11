Fue destacado por Blackburn Rovers: Hincha de la Roja viajó a Inglaterra y conoció a Brereton

El seleccionado nacional Ben Brereton sigue causando furor entre los hinchas chilenos, tanto así que un fanático viajó a Inglaterra para presenciar un encuentro de Blackburn Rovers y se llevó su premio.

"El fanático chileno Marcelo Gallardo voló a través del Océano Atlántico para asistir al encuentro de Blackburn Rovers frente al Sheffiled United. El club le dio un pequeño tour por el estadio previo al duelo, y le presentó al propio Ben Brereton. Esperamos verte en el futuro Marcelo", escribió el club en sus redes sociales.

Brereton se encuentra en estos momentos en Chile para afrontar, junto a la selección chilena, los duelos de Clasificatorias ante Paraguay y Ecuador,

🇨🇱✈️ Chilean supporter Marcelo Gallardo flew across the Atlantic Ocean to attend #Rovers' home fixture against Sheffield United.



🏟️ The club gave him a short tour of the stadium pre-match and introduced him to @benbreo.



👋 We hope to see you again in the future, Macelo!



🔵⚪️ pic.twitter.com/seQRC4XLBX