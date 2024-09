Gabriel Suazo llegó a Chile: “Es triste no poder estar, pero tranquilo por quienes sí podrán”

El defensa de la Selección Chilena, Gabriel Suazo, llegó al país para sumarse a los trabajos de La Roja previo a los partidos por clasificatorias frente a Argentina y Bolivia. El jugador de Toulouse tuvo un mensaje claro en su arribo: Los dos partidos son vitales para las aspiraciones de que Chile clasifique al Mundial 2026.

Suazo destacó la importancia de los partidos, "Sabemos que las fechas clasificatorias son cruciales para nosotros. Son dos partidos difíciles, sobre todo ante Argentina allá, así es que hay que enfrentarlo de la mejor forma y tratar de lograr un buen resultado de visita y después pensar en casa".

¡La alegría de volver a juntarnos! 🇨🇱❤️



Los muchachos comienzan a reunirse en Pinto Durán 🏡📍 #SomosLaRoja pic.twitter.com/Lh7WwlS8kO — Selección Chilena (@LaRoja) September 2, 2024

Gabriel Suazo no estará presente con La Roja frente a la albiceleste

Aunque Suazo no jugará frente a la albiceleste debido a suspensión por la tarjeta roja que sufrió en la Copa América, se mostró confiado en el desempeño de sus compañeros. "Es triste por no poder estar, pero me siento tranquilo por quienes sí podrán estar. Estoy confiado de que lo harán de la mejor forma, para sacar un lindo resultado".

expulsión a Gabriel Suazo por esta falta, buenas noches. pic.twitter.com/rFXPNqLxGj — Cristobal (@painealbito) June 30, 2024

Suazo destacó la importancia de Claudio Bravo y Alexis Sánchez

Respecto a la ausencia de Claudio Bravo tras anunciar su retiro del fútbol y Alexis Sánchez por lesión, Suazo reconoció su relevancia histórica para el equipo, "Son jugadores importantes para nuestra selección a los largo de estos 20 años, pero también tenemos jugadores que vienen saliendo y que buscarán mostrar su potencial en estos partidos"

Para cerrar el jugador que milita en la Ligue 1 fue consultado sobre la posibilidad de portar la jineta de capitán a lo que el lateral respondió: "Cada jugador sabe su posición y todos estamos aportando con un granito de arena. Siempre he sido una persona muy positiva dentro y fuera de la cancha y siempre he dicho que desde la posición que me toque trataré de aportar y por ahí pasa mi rol".