García: Es lindo sonar en equipos importantes y La Roja, pero aún no me han llamado

El director técnico nacional Jaime García aseguró que está contento por que su nombre suene en los equipos grandes y la selección chilena, aunque destacó que no ha recibido llamados hasta el momento.

García no señaló en Al Aire Libre en Cooperativa: "Es lindo, estoy contento, pero yo creo que el medio tiene que valorar que un chileno esté sonando, más allá de que no les guste o piensen que algo me falta. Yo que he dado la vuelta larga me pregunto ¿por qué yo no podría? si he hecho un buen trabajo y las armas las tengo".

"Lo que tengo que hacer es dar ese pasito que todos esperan. Yo estoy contento porque la gente se ha portado muy bien conmigo, y ahí hay otro peso importante que es no defraudarlos", añadió.

Siguiendo en la misma línea, sostuvo: "No me han llamado, pero eso va a ir de a poco, esta semana Dios quiera que me puedan llamar y ahí vamos a ir viendo, pero el equipo que me lleve debe estar convencido de mi trabajo y cómo yo soy. Yo tengo que estar feliz en un lado para desarrollarme y dar todo lo que tengo. Eso busco, felicidad y los momentos malos también hay que pasarlos cuando un equipo tiene un proyecto, pero solo a esperar".

También comentó sobre su viaje a Europa para conocer más herramientas: "Soy un agradecido de Alexis Sánchez, Claudio Bravo, Guillermo Maripán, Leonardo Rodríguez, de Manuel Pellegrini. No sé si todos han podido estar ahí en esos recintos, tomar café, compartir almuerzo. Los llevo en el alma, quizás no me hablen nunca más, pero los llevo en el corazón, se portaron increíble conmigo, estoy feliz. Me traigo mucho aprendizaje, hay que complementar cosas, enfocarse sobre todo en los cadetes, no solo el juego sino que la cultura del cuidado, las instalaciones, nuestro mayor oro es la juventud".

Por otra parte, no quiso profundizar en los dichos de Hernán Caputto, quien lo tildó de "indisciplinado" y que "chupaba con los jugadores" en un diálogo con hinchas: "Ya está ese tema. Para mí eso no ha pasado nunca, no me importa, yo voy un paso adelante. Ese tema no lo voy a tocar porque no corresponde cuando no está la gente, yo estoy pensando en mi futuro".

En otra línea, habló de su salida de Ñublense: "Las partes a veces no conectan, cuesta conectarse a veces. Fue un desgaste de ambos lados, pero bien conversado. Si yo no salgo diciendo las cosas en el momento después no lo hago, hay que salir por la puerta ancha, esto es fútbol y pasa. Yo me despegué con el pasar de los meses del club, solté y volé, pero siempre deseándole lo mejor a un club que me dio todo".

Por último destacó el título de Huachipato, la gran campaña de Cobresal y el ascenso de Deportes Iquique: "Son muy importantes los procesos y los proyectos. En Huachipato creyeron, pese a cambiar de técnico y ahí están los resultados. En Cobresal sostuvieron a Gustavo Huerta y también quiero destacar lo que pasó con "Chueco" (Miguel Ponce) por el ascenso de Iquique, donde lo aguantaron en los momentos difíciles".