Gareca: Claudio Bravo se mostró muy abierto y con un interés real de seguir en la selección

El director técnico de la selección chilena, Ricardo Gareca, reveló detalles del diálogo que sostuvo con el arquero Claudio Bravo, asegurando que está en la órbita para sus futuras nóminas, aunque no tiene asegurada su presencia.

Gareca nos dijo en Al Aire Libre en Cooperativa: "Se mostró muy abierto en todo aspecto, competitivo y con un interés real de seguir participando en la selección. El motivo de esto es ver en qué grado de competencia están y si son requeridos, qué interés real tienen de venir a la selección. Se mostró con muchas ganas en caso de ser tenido en cuenta, porque lo primero que le hemos manifestado a todos es que no nos íbamos a comprometer en un llamado, pero sí saber en qué estado está, cómo está y si la selección sigue ocupando un lugar prioritario para ellos".

"Por eso queríamos saber en qué estado está. Tuve una reunión con Pellegrini en Sevilla, previo a que yo fuera entrenador de Chile, fue una reunión personal. Siempre viajo a Europa para interiorizarme de cosas e intercambiar opiniones con entrenadores, para mí es fundamental eso... Tuve una opinión muy buena de Pellegrini sobre Bravo. También me junté con Eduardo Berizzo, quien también tuvo palabras muy elogiosas de Bravo. Sumado eso al zoom que hice con él, muestra realmente un interés. No le puedo adelantar si vamos a convocar a Bravo, pero sí les puedo decir que va a estar en nuestra órbita", añadió.

Además, añadió que a la hora de hacer los llamados: "No hay algo preponderante, puede haber algún jugador que no esté en actividad, pero sí esté entrenando de forma normal, que sí lo vemos sano, simplemente es una decisión táctica del entrenador del club, eso ha pasado. No todos los entrenadores tenemos la misma visión... El hecho de que algún jugador no lo tengan en cuenta en su club o por diferentes razones no juegue, no significa que no pueda estar en la selección, de acuerdo a lo que nosotros evaluamos".

Habrá que esperar hasta el 8 de marzo para saber si es que Bravo vuelve a La Roja, ya que ese día se da la nómina para los amistosos con Albania, en Italia (22 de marzo) y Francia en su país (26 de marzo).