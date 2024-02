Gareca: Todos los objetivos que nos tracemos los podemos lograr con los jugadores que tiene Chile

El director técnico de la selección chilena, Ricardo Gareca, evaluó muy positivamente los jugadores chilenos que puede convocar para su próximos desafíos, que parten con los amistosos de marzo, siguen con la Copa América y despues desencadenan en las Clasificatorias.

"La calidad de los jugadores chilenos. Chile tiene una selección muy importante con la que se pueden lograr objetivos. Todos los objetivos que nos podamos trazar los podemos lograr con los jugadores que tiene Chile", dijo a El Mercurio.

"Cuento con jugadores importantes, de todo nivel: Jóvenes, de experiencia, entonces eso nos hizo pensar seriamente en esta posibilidad. Se mira la tabla también, es inevitable, el proceso ya arrancó y a mí me contrataron para dar resultados en forma inmediata", añadió.

Sobre la tabla insistió: "Sí, (está) apretado, pero tenemos jugadores para salir de este apriete. Y eso es lo más importante, lo que nos animó a todo esto".

También comentó las conversaciones por zoom con los jugadores: "(Hablamos) De todo un poco, pero más que nada tiene que ver con lo futbolístico. Lo que me gusta de ellos, sin entrar en un tema táctico, porque hay que tener cuidado: por ahí el técnico del club les manda a hacer determinadas cosas y no quiero cambiar nada, ni alterar nada. Pero sí hay detalles que me interesan: atención, concentración, retroceso, por ahí hay jugadas que juegan rápido y me gustaría que jugaran más pausado o que se tomen más tiempo, o jugadas que no perilan rápido. Puedo ir adelantando trabajo".

"Dentro de esas conversaciones puedo decirles dónde se sienten más cómodos... Eso sí, no les aseguro una futura convocatoria a nadie de los jugadores con los que hablo. Nunca aseguro nada: 'Mirá, no te aseguro convocatoria ni que jugués. pero ¿cuento con vos o no cuento con vos?. Es un escenario que les planteo, y ellos teniendo como prioridad la selección. En todos los casos encontré una apertura muy importante y eso es muy bueno", añadió.

Se le preguntó, por otra parte, si le gustaron jugadores como Viuecnete Reyes, Vicente Pizarro y Damián Pizarro de la sub 23: "Sumaría a Alexander Aravena, Gonzalo Tapia, Lucas Assadi. Hay jugadores muy interesantes. Y otros que muchas veces explotan tarde... Y soy un claro ejemplo de que me afiancé a una edad bastante avanzada. Debuté en Boca a los 19 años, pero me afiancé a los 23".

Finalmente, habló de la capitanía: "Tiene que ver con el comportamiento, el rendimiento dentro del campo de juego, Si el capitán es Medel o Bravo y están en la nómina, no les voy a quitar la capitanía, porque se lo ganaron históricamente. Ahora, si no están en la convocatoria, me toca elegir un capitán".

Gareca debutará ante Albania elk 22 de marzo en Italia y ante Francia el 26 en Marsella.