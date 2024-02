Gareca y el arco de La Roja: A Cortés no lo conozco, está Arias, Bravo y Reyes también

Ricardo Gareca, entrenador de la selección chilena, fue consultado sobre algunas de sus ideas para el equipo y dejó la duda en la portería, con diversos nombres que podrían ocupar aquel puesto.

En cuanto a Brayan Cortés, titular en los último partidos, dijo a CNN Chile que "no lo conozco. Sin duda Eduardo (Berizzo) habrá confiado y seguramente es un arquero importante, de un equipo grande como Colo Colo y hemos visto las actuaciones. Quién va a ser el arquero no lo puedo afirmar, porque hay buenos arqueros.

"Está (Gabriel) Arias también en Argentina. Está (Claudio) Bravo que para mí sigue vigente porque es un arquero que en estos momentos no le toca atajar pero está en un club muy importante como Betis, en una liga importante; hablando con él, me decía que seguía teniendo expectativas. Vicente Reyes de la sub 23 me gustó también", sumó.

"Chile en ese aspecto tiene buenas alternativas como para apresurarse a decir quién es el arquero. Me gustaría conocerlos y trabajarlos personalmente para tomar una decisión", agregó el "Tigre".

Anteriormente, en diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa, el adiestrador de La Roja indicó que tuvo contactos con Bravo y este se mostró "muy abierto en todo aspecto, competitivo y con un interés real de seguir participando".

Ricardo Gareca en @alairelibrecl: Claudio Bravo se mostró muy abierto y con un interés real de seguir en la selección #CooperativaContigo https://t.co/KbBHCvYbDL pic.twitter.com/FcrAgQhGRk — Al Aire Libre en Cooperativa (@alairelibrecl) February 24, 2024

En la fecha FIFA de Marzo, en contra Albania el día 22 en el debut bajo la mano de Gareca, se verá la primera carta del estratega, al menos para probar de cara al segundo amsitoso contra Francia y el regreso de las Clasificatorias.