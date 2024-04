Gary Medel y su ausencia en la última nómina de La Roja: Son decisiones del cuerpo técnico y es respetable

Este lunes 8 de abril, Gary Medel visitó la concentración de Colo Colo en Río de Janeiro, en la previa del duelo de los 'albos' ante Fluminense por Copa Libertadores.

Y no solo se refirió a la chance de vestir algún la camiseta 'alba', sino también a su ausencia en la última convocatoria de La Roja, que resultó ser la primera de Ricardo Gareca, desde su llegada.

"Son decisiones del cuerpo técnico y es respetable. Son decisiones de él (Gareca) y se respeta todo. Voy a seguir entrenando y jugar siempre para poder representar a mi país y por un nuevo llamado. Uno entrena y juega siempre para que te puedan ver en la selección por un nuevo llamado. Como siempre lo he hecho, voy a ir feliz y con las mismas ganas de siempre. Si no, seguiré apoyando a mis compañeros y que les vaya muy bien a todos", comenzo declarando el 'Pitbul.

"GARECA NO TIENE QUE EXPLICARME NADA"



Gary Medel se refirió a su ausencia de #LaRoja, y descartó cualquier conflicto con el técnico del seleccionado nacional: "Tuvimos una conversación que fue súper grata; cuando decida llamarme voy a estar disponible" pic.twitter.com/OzxbhbdaQd — ESPN Chile (@ESPNChile) April 8, 2024

Sobre la misma linea, aseguró que "la verdad que sí, me sorprendió. Hace 17 años que estoy yendo a la Selección, pero es respetable. Son decisiones del cuerpo técnico y voy a trabajar para un nuevo llamado. Voy a estar disponible para todo. Tuvimos una conversación que fue súper grata con su idea. No tiene que explicarme nada, él cuando decida llamarme voy a estar disponible y es simple, te puede llamar o no".

Y para cerrar, le tiró el florero completo a alguno de sus compañeros, valorando también el trabajo del 'Tigre' en la selección chilena.

"Me gustó mucho, hicieron dos grandes partidos con buenos rivales. Sé que Albania juega muy bien, clasificó a la Eurocopa y obviamente que todos conocemos a Francia. Creo que lo hicieron de buena forma, jugadores que rindieron a muy buen nivel y contento con eso. Contento por mis compañeros que necesitaban esos partidos buenos. Contento por Darío (Osorio), Marcelino (Núñez) y Paulo (Díaz) que viene a gran nivel. Hay muchos jugadores que merecen esta oportunidad", concluyó.