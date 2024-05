Maximiliano Guerrero: La gente nos ve como favoritos, pero tenemos los pies en la tierra

Universidad de Chile pasa por un buen momento en el Campeonato Nacional, siendo el puntero y único invicto de la competencia, transcurridas 11 fechas.

Una de las figuras del elenco dirigido por Gustavo Alvarez ha sido Maximiliano Guerrero, quien declaró este miércoles en conferencia de prensa en el Centro Deportivo Azul.

Guerrero habló del presente universitario y la expectativas que tiene la gente en el plantel: "Más que presión, tenemos motivación por saber que estamos peleando en el primer lugar. En cada partido hay que mejorar los errores que hemos tenido para seguir sacando ventaja y no enredar puntos. La gente nos ve como favoritos, ya que somos el único invicto, pero tenemos los pies sobre la tierra".

La U le empató a Iquique en un partidazo en Concepción https://t.co/mMH8uiu3Fn pic.twitter.com/Mc2CWXkTt1 — Al Aire Libre (@alairelibrecl) May 5, 2024

"A pesar de las bajas, tenemos varios compañeros afuera que están esperando la oportunidad y lo pueden hacer de muy buen forma. Todos nos preparamos y entrenamos al máximo para dar lo mejor en el día del partido", añadió.

Su desempeño personal en Universidad de Chile

Guerrero también se refirió a su nivel, que ha sido consistente, pese a que pasó desde la Primera B ern Deportes La Serena al elenco estudiantil.

"Tengo libertad del profe (Gustavo Alvarez) de hacer todos los movimientos que se pueda, también tengo que ganar las espaldas de los volantes, ese espacio que queda. Trato de ayudar al equipo donde sea más cómodo, a veces por dentro o por fuera. Me siento cómodo porque cuando me meto ayudo al equipo bastante", sostuvo.

"Siempre que esté a disposición del equipo voy a aportar de donde lo pueda hacer mejor, el profe (Alvarez) analizó para que sea volante. Me sentí cómodo, sabía lo que tenía que hacer y, como venía jugando desde más chico, sabía los movimientos y doy otra opción en esa zona", comentó.

"Me he sentido cómodo, cada vez que pasan los partidos el equipo toma afinidad y se dan los resultados. Siento que lo vengo haciendo de buena forma, aprovechando oportunidades. Se siente el cambio jugar en Primera B, es enorme, pero lo tomo de buena forma, me estaba preparando y estoy con confianza", cerró.

¿Cuando juega la U?

Universidad de Chile volverá a la cancha el lunes 13 de mayo ante Unión La Calera a las 19:00 horas (23:00 GMT) de visita en el Estadio "Nicolás Chahuán Nazar".