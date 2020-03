Gerente de la Roja detalló protocolos que se tomarán en las Clasificatorias por coronavirus

Los seleccionados no pasarán por Santiago en la previa del duelo ante Uruguay.

Ian Mac-Niven, gerente de selecciones de la ANFP, contó detalles de las medidas que se tomarán de cara a las primeras dos fechas Clasificatorias ante el brote de coronavirus generado en Europa y que ya se ha esparcido por Sudamérica.

Si bien, el funcionario de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, explicó que "hay una preocupación general a nivel país y a nivel mundial, nosotros no hemos recibido ninguna información de la FIFA, que es el ente organizador de las Clasificatorias".

"Lo que sí, estamos acogiéndoos a las autoridades administrativas y médicas. A través de nuestro médico, Fernando Yáñez, estamos en comunicación y trabajamos en conjunto con el departamento de epidemiología de la UC, y estamos informándonos diariamente del tema. Esta semana estaremos reunidos con gente del Aeropuerto y yo estoy en permanente contacto con mis colegas del fútbol uruguayo y del fútbol colombiano", añadió.

Mac-Niven confirmó que los eventuales seleccionados están siendo monitoreados permanentemente desde chile a través del doctor Yáñez.

"Todos los jugadores que están en el extranjero, con la particularidad de Italia. Lo que se le incentiva a que estén tranquilos, que entrenen, que tomen los resguardos, y que después se vayan a la casa con una vida, dentro de todo, normal. Nosotros les enviamos a través del área médica recomendaciones que son mundiales y también pedimos a los clubes una comunicación más diaria para las disposiciones que se toman en los distintos países", expresó.

Mac-Niven adelantó que los jugadores nacionales que vengan de Europa no pasarán por Chile en la previa del duelo ante Uruguay y que llegarán directamente a Montevideo.

"En el escenario actual no hay riesgo, más bien hay escenarios para pedir permisos posibles de cara a quienes llegarán a Uruguay, sobre todo los que vienen de Italia. No hay disposiciones particulares, no hay negación de que puedan viajar a Chile o a Uruguay, donde se juega la primera fecha", expresó Mac-Niven, quien adelantó que la nómina de Chile para los primeros duelos clasificatorios se entregará el jueves 19 de marzo.