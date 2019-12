Gerente de la Roja quiere empezar las Clasificatorias de local: La gente necesita a la selección

El gerente de selecciones de la ANFP, Ian Mac Niven, se mostró optimista de cara al sorteo que definirá a los rivales de la Roja en las Clasificatorias para el Mundial de Qatar 2022 que se realizará este martes.

En conversación con Al Aire Libre en Cooperativa, el ex futbolista dijo que "estos torneos por lo general son bastante justos. Es difícil que uno diga que el fixture no es el mejor. Las expectativas no son tremendas por el hecho de que es bastante objetivo y tarde o temprano tienes que jugar con todas las selecciones, es ida y vuelta".

"Lo que uno espera es que ojalá sea todo lo mejor posible, tal vez algunos ajustes. Obviamente hay algunas selecciones que te puede convenir un poco más que te toquen al principio, pero nada más que eso. Tienes que jugar con todos ida y vuelta, y tenemos que mejorar harto", indicó.

Al ser consultado por si prefiere comenzar de visita o de local, Mac Niven afirmó que "las dos posibilidades son buenas, a mí me encantaría el Estadio Nacional lleno, que estén todas las condiciones y poder reencantar a la gente, que hoy en día necesita eso. La gente necesita a la selección y al fútbol".

Sobre el técnico de la Roja, Reinaldo Rueda, el funcionario de la ANFP afirmó que "es el mismo que cuando llegó. No hay ninguna diferencia ni problema, se dicen tantas cosas en estos tiempos y es el mismo Reinaldo Rueda, con las mismas ganas, y todavía no parten las clasificatorias".

"En la medida que no partan habrán muchas especulaciones. Al final todavía no parten las clasificatorias, que para eso se lo trajo. La idea es hacer un proceso basado principalmente en ir al Mundial, y en eso estamos", añadió.

En relación al desempeño del estratega colombiano, Mac Niven afirmó que "antes de la Copa América de Brasil se especularon tantas cosas, pero la realidad fue que tuvimos un torneo bastante bueno y se cumplieron los objetivos principales. Obviamente nos hubiera gustado ganarla, porque este plantel está acostumbrado a vivir cosas importantes".

"Hay mucha ilusión, pero a la vez entendiendo que hay una realidad, que todas las selecciones están en las mismas. Cada día se han acortado más las diferencias deportivas y eso hace que uno no se quede en el pasado, sino que viva el presente y hacia el futuro", indicó.