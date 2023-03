"Hace tiempo que no veía una tan mala": Vidal, Alexis y Medel criticaron la cancha del Monumental

Los referentes de la selección chilena Arturo Vidal, Alexis Sánchez y Gary Medel criticaron duramente el campo de juego del Estadio Monumental tras la victoria por 3-2 ante Paraguay.

En zona mixta, el más duro fue Vidal: "La cancha estaba difícil, es imposible jugar y ojalá que para las Eliminatorias esté en mejores condiciones. Lo único que queremos es una cancha buena, hace muchos años que no veía una cancha tan mala".

Por su parte, Sánchez sostuvo que "no estaba muy buena, pero esto es para los dos, a Paraguay también le afectó", mientras que Medel también fue duro.

"La cancha no nos ayudó mucho porque estaba muy mala y eso no nos favorece, eso se tiene que mejorar... Ustedes tienen que hacer peso en esto, ya que hacen peso en todo. La cancha tiene que estar en buen estado y no lo está, está muy mala, se ve cuando damos los pases. Ojalá que cuando empiecen las Clasificatorias esté 10 puntos".

Finalmente, el técnico Eduardo Berizzo señaló al respecto: "No sé si el campo, que no estaba en muy buenas condiciones, nos complicó", añadiendo que ese factor pudo provocar la lesión de Ben Brereton Díaz, quien salió en la primera parte del segundo tiempo.

Antes de esto, el presidente de la ANFP, Pablo Milad, confirmó que Chile debutará como local en las Clasificatorias en Pedrero, duelo que se llevará a cabo en septiembre ante Colombia.