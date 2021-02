Hernán Crespo reconoció conversaciones con la Roja: Aún no decido absolutamente nada

El entrenador argentino Hernán Crespo se despidió este lunes de Defensa y Justicia y se refirió a su futuro, asegurando que aún no está listo en Sao Paulo. El ex delantero, además, reconoció que ha conversado con la ANFP para llegar a la selección chilena.

"No firmé con nadie ni cambio Defensa por otra situación. Sí me pareció correcto evaluar y liberar al club porque no era saludable ni para los dirigentes ni para los jugadores que esté esto detrás constantemente", apuntó Crespo a TyC Sports.

En esa misma línea, Crespo reconoció que "hablo con Santos, con San Pablo y con la selección de Chile, pero no decidí absolutamente nada".

Con esto, se renuevan las posibilidades de que el formado en River Plate sea el reemplazante de Reinaldo Rueda, un cargo para el que además ha tomado fuerza el nombre de Reinaldo rueda.

Crespo, también habló de su paso por Defensa y Justicia, club con el que ganó la Copa Sudamerica. "Se cerró una etapa hermosa. Hablar con los jugadores y la gente que trabaja acá fue lindo, emocionante y me parecía justo. Merecía ser sincero con los dirigentes, con el club y con la gente. No tengo nada, no firmé con nadie. Pero me parece que cuando el teléfono suena constantemente no es justo que me saquen ni el uno por ciento del foco de lo que era Defensa", cerró.