Hugo Tocalli: Yo no habría sacado a Ormazábal de la Sub 20, deberían haberle dado dos años más

El exjefe técnico de las selecciones menores de Chile y otrora DT de la selección chilena sub 20 Hugo Tocalli analizó el fracaso de La Roja en el Sudamericano de la categoría y aseguró que se despidió de forma precipitada al estratega Patricio Ormazábal.

En diálogo con La Tercera, Tocalli expresó: "Yo no habría sacado a Patricio Ormazábal de la Sub 20, deberían haberle dado dos años más, para que formara un buen grupo de trabajo".

"Hace una década se cambia técnico cada dos años. No hay una estabilidad para hacer un proyecto. Eso no se puede hacer nunca. Hay que ver qué es lo que se puede hacer, pero con tiempo... A mí me preocupa mucho lo de Chile, que no se pueda hacer un proceso de cuatro años, al menos", añadió.

Finalmente, aseguró: "Cuando yo estuve allá propuse que hiciéramos un torneo de reservas y no se pudo lograr... Los clubes no quisieron y no se pudo llevar a cabo. Esas son cosas que, me parece, le harían falta a Chile. Algo hay que buscar, para cambiar y ver qué soluciones se logran. Vos me podés decir que en Argentina hay todo eso, pese a que este año no ha sido bueno. Pero las estructuras están", cerró.