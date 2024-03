Iván Zamorano se mostró "muy esperanzado” con este nuevo proceso de la selección chilena

Iván Zamorano, exdelantero y capitán de la selección chilena, volvió a analizar el inicio de la era de Ricardo Gareca al mando del equipo nacional y se mostró muy esperanzado de cara a los desafíos venideros tras lo mostrado por “La Roja” en los duelos ante Albania y Francia en la reciente fecha FIFA.

En conversación con ESPN F90, el exjugador reconoció que quedó con buenas sensaciones tras la gira europea ya que ahora Chile demuestra una forma de juego inexistente en procesos anteriores.

"Las sensaciones que me dio el equipo fueron positivas. Lo que a uno le queda son el ímpetu, la actitud, la forma de jugar... Esta selección, a pesar del resultado positivo que tuvo con Albania, y negativo con Francia, dejó buenas sensaciones", dijo.

"Gareca tiene algo súper valorable; en poco tiempo logró lo que varios entrenadores en mucho tiempo no habían logrado con Chile, que es que el equipo empiece a jugar a algo, que tenga iniciativa con equipos europeos", agregó.

En esa misma línea, el exariete de Real Madrid e Inter de Milán se mostró esperanzado en lo que podrá hacer el equipo nacional en los próximos desafíos más próximos, como son la Copa América y las clasificatorias sudamericanas.

"Yo por lo menos estoy muy esperanzado con lo que viene, la Copa América, y pese a que cada vez que escucho a Gareca, él dice que el objetivo principal es el Mundial, estamos todos de acuerdo, pero estas sensaciones de los primeros partidos es una sensación positiva", agregó.

EL REGRESO DE LOS REFERENTES

Asimismo, Zamorano se refirió a algunos referentes de la Generación Dorada que dijeron presente en el inicio de la era Gareca, como Eduardo Vargas, Mauricio Isla y Claudio Bravo.

"Me sorprendió que (Vargas) regresara a jugar por la selección y el momento que tuvo en los dos partidos", añadiendo que "es por méritos de él. Yo creo que Gareca se dio cuenta de que es un tipo que le puede sacar mucho rendimiento".

Respecto a Mauricio Isla, comentó que el actual jugador de Independiente "es el mejor lateral derecho de la historia del fútbol chileno... Las veces que Isla está en la cancha, hay una posibilidad más de que el equipo tenga proyección, que tenga un ida y vuelta que no te lo da otro jugador".

Finalmente, sobre el retorno de Claudio Bravo como capitán del equipo, Zamorano indicó que "a pesar de su edad, sigue manteniendo el rendimiento", aún cuando indicó que "hoy, está mejor Brayan Cortés" (...) Viéndolo en Copa Libertadores y en Colo Colo, me da una garantía enorme, pero para esta clase de partidos, Gareca prefirió la experiencia, la madurez de un tipo que no venía jugando, pero que ya lo conoces", cerró.

LOS DESTACADOS DE LA GIRA

Finalmente, comentó cuáles fueron sus jugadores destacados en esta gira europea, valorando lo mostrado por Rodrigo Echeverría, Darío Osorio, entre otros.

“Cada vez me sorprende más lo de Rodrigo Echeverría, es un tipo que ha crecido mucho en el fútbol argentino. Lo de Osorio no me sorprende porque ya le había visto esas cosas que hace, pero ahora está con un ritmo mucho más elevado desde el punto de vista de potencia física y personalidad”, dijo.

“Osorio está con una proyección enorme. Creo que va a ser titular en la Copa América. En estos partidos lo vi muy maduro y con otra personalidad. Seguimos creciendo”, añadió.

“(Gabriel) Suazo no es sorpresa, juega en un fútbol mucho más exigente. (Víctor) Dávila quizás viene de jugar un fútbol menos exigente, pero es un equipo europeo y en donde compite a nivel internacional. Gareca les ha dado confianza a estos chicos para que se desarrollen y sean útiles para la selección”, cerró.